"Татнефть" может выплатить дивиденды за девять месяцев в 62,71 рубля на акцию

За первое полугодие компания выплатила дивиденды из расчета 27,54 рубля на акцию

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Совет директоров "Татнефти" рекомендовал акционерам утвердить дивидендные выплаты за девять месяцев 2023 года в размере 62,71 рубля на акцию с учетом выплат за первое полугодие. Об этом говорится в сообщении компании.

Внеочередное собрание акционеров, на котором будет рассмотрен вопрос о дивидендах за отчетный период, состоится 22 декабря в форме заочного голосования. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 9 января.

За первое полугодие "Татнефть" выплатила дивиденды из расчета 27,54 рубля на акцию. Таким образом, дивиденды за третий квартал могут составить 35,17 рубля за акцию.

"Татнефть", согласно дивидендной политике, направляет на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по РСБУ или МСФО - в зависимости от того, какой показатель больше.

Чистая прибыль компании по РСБУ по итогам января - сентября 2023 года выросла на 13%, до 208,4 млрд рублей, данные по МСФО пока не опубликованы.

Основной акционер "Татнефти" - Республика Татарстан, которой принадлежит более 34% обыкновенных акций компании. Около 3% приходится на казначейские акции, 24,53% акций задепонировано в ADR. Иным акционерам принадлежит около 38% акций.