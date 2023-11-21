На торги выставят дверь от подъезда дома Ельцина и скульптуру для российского "ТЭФИ"

Всего на них заявлено 220 лотов

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Дверь от подъезда дома, в котором жил первый президент России Борис Ельцин, скульптуру "Орфей" Эрнста Неизвестного для российского "ТЭФИ", икону "Вознесение Богоматери на небо" и другие предметы искусства выставят на торги аукционного дома "Литфонд". Об этом сообщили в пресс-службе дома.

"14 декабря аукционный дом "Литфонд" проведет первые торги в новом филиале в Екатеринбурге, где будет выставлен утраченный почти 100 лет назад архив уральских горнозаводчиков Строгановых (раритеты оцениваются по ставкам от нескольких десятков тысяч до почти полумиллиона рублей). В топе лотов также - фигура "Белые медведи на льдине" из мастерской Фаберже (40 млн рублей), скульптура "Орфей" Эрнста Неизвестного для российского "ТЭФИ" (8 млн рублей), знаковая икона "Вознесение Богоматери на небо", подаренная цесаревичу Алексею (7,5 млн рублей), и другие уникальные ценности. Обращает на себя внимание такой мемориальный раритет, как дверь от подъезда дома, в котором жил первый президент России Борис Ельцин (1,5 млн рублей)", - говорится в сообщении.

Первые торги "Литфонда" в Екатеринбурге посвятят раритетам, которые связаны с известными именами, оставившими исторический и культурный след в Уральском крае. Всего на них заявлено 220 лотов. Планируется, что аукционы будут проходить один раз в месяц.

Самый дорогой лот предстоящих торгов со стартовой ценой 40 млн рублей - уникальная камнерезная композиция "Белые медведи на льдине", выполненная из нефрита, горного хрусталя, алмазов огранки "роза" и платины по модели скульптора Артемия Обера в мастерской Карла Фаберже в 1909 году.