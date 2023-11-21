Верховная рада приняла закон о сверхналоге на прибыль банков

В 2023 году он составит 50%

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Верховная рада приняла закон о кратном увеличении налога на прибыль банков, в 2023 году он составит 50%, далее - 25%. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

"Парламент принял ко второму чтению законопроект о налогообложении банков", - написал он в своем Telegram-канале.

Депутат добавил, что по настоянию МВФ, украинского Минфина и Нацбанка Украины (НБУ) текст документа был изменен. Налог на прибыль банков в 2023 году составит 50%, в следующие годы (начиная с 2024-го) будет действовать ставка 25%. В первом варианте законопроекта предполагалось повысить налог до 36% в 2024 и 2025 годах. Сейчас налог на прибыль предприятий на Украине составляет 18%.

По словам Железняка, Минфин ожидает, что эта мера позволит привлечь в бюджет 24-25 млрд гривен ($665,7 млн - $693 млн по действующему курсу НБУ) в текущем году и далее по 6-7 млрд гривен ($166 млн - $194 млн по действующему курсу НБУ) ежегодно.

Ранее в Нацбанке Украины сообщали, что за первые девять месяцев текущего года платежеспособные украинские банки получили 109,9 млрд гривен (порядка $3 млрд по нынешнему курсу НБУ) чистой прибыли, в то время как за аналогичный период прошлого года - 7,4 млрд гривен (порядка $202 млн по действовавшему на тот момент курсу НБУ).

Украинские власти неоднократно отмечали, что могут покрывать только военные расходы бюджета без помощи западных партнеров. В бюджете на следующий год заложен дефицит в размере 1,57 трлн гривен ($43,5 млрд). В соответствии с документом внешние заимствования в 2024 году должны составить $41 млрд. При этом глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться, властям необходимо "развивать внутренние ресурсы для самофинансирования", в частности сосредоточиться на усилении возможностей собирать налоговые и таможенные доходы.