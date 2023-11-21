21 ноября, 15:05

Верховная рада приняла закон о сверхналоге на прибыль банков

В 2023 году он составит 50%

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Верховная рада приняла закон о кратном увеличении налога на прибыль банков, в 2023 году он составит 50%, далее - 25%. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

"Парламент принял ко второму чтению законопроект о налогообложении банков", - написал он в своем Telegram-канале.

Депутат добавил, что по настоянию МВФ, украинского Минфина и Нацбанка Украины (НБУ) текст документа был изменен. Налог на прибыль банков в 2023 году составит 50%, в следующие годы (начиная с 2024-го) будет действовать ставка 25%. В первом варианте законопроекта предполагалось повысить налог до 36% в 2024 и 2025 годах. Сейчас налог на прибыль предприятий на Украине составляет 18%.

По словам Железняка, Минфин ожидает, что эта мера позволит привлечь в бюджет 24-25 млрд гривен ($665,7 млн - $693 млн по действующему курсу НБУ) в текущем году и далее по 6-7 млрд гривен ($166 млн - $194 млн по действующему курсу НБУ) ежегодно.

Ранее в Нацбанке Украины сообщали, что за первые девять месяцев текущего года платежеспособные украинские банки получили 109,9 млрд гривен (порядка $3 млрд по нынешнему курсу НБУ) чистой прибыли, в то время как за аналогичный период прошлого года - 7,4 млрд гривен (порядка $202 млн по действовавшему на тот момент курсу НБУ).

Украинские власти неоднократно отмечали, что могут покрывать только военные расходы бюджета без помощи западных партнеров. В бюджете на следующий год заложен дефицит в размере 1,57 трлн гривен ($43,5 млрд). В соответствии с документом внешние заимствования в 2024 году должны составить $41 млрд. При этом глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться, властям необходимо "развивать внутренние ресурсы для самофинансирования", в частности сосредоточиться на усилении возможностей собирать налоговые и таможенные доходы. 

Теги:
Украина
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация