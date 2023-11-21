21 ноября, 18:18

Турция планирует продолжать покупать у Алжира 4,4 млрд куб. м СПГ ежегодно

Действующая договоренность продлена еще на три года, сообщили в Анкаре

АНКАРА, 21 ноября. /ТАСС/. Турция в течение трех ближайших лет продолжит покупать у Алжира по 4,4 млрд куб. м сжиженного природного газа (СПГ) ежегодно. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

"С подписанием соглашения между [турецкой нефтегазовой компанией] Bota и алжирской национальной нефтегазовой компанией Sonatrach мы продлили срок действия двусторонних договоренностей об импорте СПГ, которые действуют с 1988 года, еще на три года. В течение этого периода Турция продолжит закупать в Алжире 4,4 млрд куб. м СПГ ежегодно", - написал он в соцсети Х (ранее Twitter).

Байрактар отметил, что "решение продлить это историческое соглашение еще больше укрепит глубоко укоренившееся сотрудничество между странами". Договоренности были заключены в ходе визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Алжир, где прошло заседание Совета сотрудничества высокого уровня.

Турция в 2022 году получила около 10 млрд куб. м газа в виде СПГ. При этом страна старается увеличить долю СПГ, получаемого на спотовом рынке и в рамках долгосрочных контрактов, в соотношении к получаемому ею трубопроводному газу. 

Теги:
АлжирТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация