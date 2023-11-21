21 ноября, 18:43

Armenian Airlines с 5 декабря запускает прямые рейсы в Минеральные Воды

Самолеты будут летать три раза в неделю

ЕРЕВАН, 21 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания Armenian Airlines запускает с 5 декабря прямые рейсы в Минеральные Воды. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

"Armenian Airlines открывает регулярные рейсы Ереван - Минеральные Воды. Первый прямой рейс Ереван - Минеральные Воды состоится 5 декабря 2023 года из аэропорта "Звартноц", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Авиакомпания планирует отправлять рейсы по вторникам, четвергам и субботам.

Согласно сайту перевозчика, компания выполняет перелеты и в другие города России - Москву и Сочи. 

Теги:
АрменияРоссияСтавропольский край
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