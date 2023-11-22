Орешкин допустил дальнейшее укрепление рубля

Помощник президента РФ при этом отметил, что резких изменений ждать не стоит

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Рубль может укрепиться еще, но кардинальных отклонений от курса ждать не стоит. Об этом заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в интервью газете "Московский комсомолец".

"Рубль сейчас укрепляется и может укрепиться еще, - сказал он. - Но в целом рассчитывать на какие-то кардинальные отклонения курса рубля от нынешних равновесных значений не стоит".

Отвечая на вопрос, чем объясняется резкое падение курса рубля в этом году после укрепления в 2022 году, Орешкин пояснил, что в России возобновился внутренний спрос. "Если посмотреть на последние данные по третьему кварталу, то оборот розничной торговли в реальном выражении увеличился на 11,3%", - отметил Орешкин. По его словам, в сентябре такой показатель составил 12,2%, а инвестиции во втором квартале достигли 12,6%. "Понятно, что такое восстановление потребительского и инвестиционного спроса и привело к росту спроса на импортную продукцию, - сказал он. Орешкин добавил, что одновременно в этом году цены на нефть и газ оказались ниже, чем были в 2022-м. Помощник президента РФ уточнил, что на этом фоне курс рубля скорректировался.

Орешкин отметил, что был определенный "перелет" курса. Он связал это явление с погашением части внешних долгов экспортерами, необходимостью увеличения финансирования покупателей российской продукции за рубежом, а также с уходом иностранных компаний с российского рынка и выкупом их долей российскими инвесторами. "Все это вместе взятое увеличивало спрос на иностранную валюту и вело к ослаблению рубля, - подчеркнул помощник президента. - Сейчас мы видим, что эти временные оттоки капитала начинают сокращаться. Платежный баланс стабилизируется. И рубль демонстрирует сейчас тенденцию к укреплению".