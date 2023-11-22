Канада в 2024-2025 финансовом году намерена направить на помощь Украине $232,1 млн

Согласно проекту бюджета страны, в 2025-2026 финансовом году объем помощи снизится до $143,8 млн

ОТТАВА, 22 ноября. /ТАСС/. Власти Канады намерены направить в 2024-2025 финансовом году на помощь Украине 318 млн канадских долларов ($232,1 млн). Об этом говорится в проекте бюджета страны, опубликованном на сайте канадского правительства.

В 2025-2026 финансовом году объем помощи снизится до 197 млн канадских долларов ($143,8 млн).

В 2023-2024 году, как сообщалось ранее, Оттава выделит Киеву порядка 500 млн канадских долларов ($365 млн).

Как следует из документа, в 2026-2027 финансовом году, пока средств на военную помощь Украине не заложено. Эти цифры еще могут быть пересмотрены.

Финансовый год в Канаде начинается 1 апреля.