21 ноября, 23:53
Военная операция на Украине

Канада в 2024-2025 финансовом году намерена направить на помощь Украине $232,1 млн

Согласно проекту бюджета страны, в 2025-2026 финансовом году объем помощи снизится до $143,8 млн

ОТТАВА, 22 ноября. /ТАСС/. Власти Канады намерены направить в 2024-2025 финансовом году на помощь Украине 318 млн канадских долларов ($232,1 млн). Об этом говорится в проекте бюджета страны, опубликованном на сайте канадского правительства.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

В 2025-2026 финансовом году объем помощи снизится до 197 млн канадских долларов ($143,8 млн).

В 2023-2024 году, как сообщалось ранее, Оттава выделит Киеву порядка 500 млн канадских долларов ($365 млн).

Как следует из документа, в 2026-2027 финансовом году, пока средств на военную помощь Украине не заложено. Эти цифры еще могут быть пересмотрены.

Финансовый год в Канаде начинается 1 апреля. 

Теги:
УкраинаКанадаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация