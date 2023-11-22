Жители Сахалинской области поддержали законопроект трехлетнего бюджета региона

В первом чтении проект рассмотрят 7 декабря

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Общественники, депутаты, представители власти федерального, регионального и муниципального уровней поддержали законопроект бюджета Сахалинской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Все внесенные рекомендации приняты, сообщает корреспондент ТАСС после общественных обсуждений проекта, за ходом которых следили в режиме видеоконференции жители всех 18 районов региона.

"Рекомендации общественных обсуждений. За - 145 человек, против - 1 человек, воздержались - 0 человек", - озвучил результат голосования по итогам обсуждений проекта председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик. Во время слушаний он добавил, что в финансовом документе предусмотрены средства, необходимые для исполнения всех социальных обязательств перед жителями Сахалина и Курил (Сахалинская область).

Бюджет области ежегодно имеет социальную направленность. Так, на развитие здравоохранения в 2024 году предусмотрен 31 млрд рублей. Расходы на сферу образования составят 32,6 млрд рублей, на культуру и спорт - 2,98 и 3,3 млрд рублей соответственно. Расходы на реализацию мер социальной поддержки составят порядка 23 млрд рублей. Помощь от государства получают около 245 тыс. сахалинцев и курильчан.

Согласно проекту, прибавку к заработной плате с 1 января 2024 года получат врачи, учителя, воспитатели детских садов, работники культуры и социальной защиты. Заработная плата работников бюджетной сферы будет проиндексирована на 10%.

Кроме того, сахалинский бюджет сохраняет инвестиционную направленность, в которой главным приоритетом является завершение начатых объектов социально-культурной сферы, объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительство жилья и дорожной инфраструктуры. В целом на программу развития в течение трех ближайших лет будет направлено 62,8 млрд рублей. За счет данных средств будет осуществляться строительство и реконструкция 133 объектов в различных сферах экономики и социальной сфере.

"Работа над главным финансовым документом области велась на фоне внешнего санкционного давления, при этом нам удалось на региональном уровне нивелировать последствия многих вызовов. Мы уделили особое внимание выполнению всех социальных обязательств перед людьми вне зависимости от экономической ситуации и санкций, а также формированию условий для повышения качества и доступности здравоохранения и образования, созданию новых рабочих мест и комфортной городской среды. Мы нацелены на развитие транспортного и логистического сообщения, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и агропромышленного комплекса. Переселение людей из ветхого и аварийного жилья, благоустройство дворов и приведение подъездов в надлежащее состояние - тоже в числе приоритетных мероприятий, - прокомментировал журналистам Белик после слушаний.

Основные параметры бюджета

Ранее сообщалось, что доходы региональной казны в 2024 году прогнозируются на уровне 178,4 млрд рублей, в 2025 году - 172,2 млрд рублей, в 2026 году - 159,9 млрд рублей. Расходная часть в 2024 году определена в размере 217,4 млрд рублей, в 2025 году - 197,0 млрд рублей, в 2026 году - 183,3 млрд рублей. Проект бюджета сформирован с дефицитом, который будет планово сокращаться. В 2024 году он составит 38,9 млрд рублей, в 2025 году - 24,8 млрд рублей, в 2026 году - 23,4 млрд рублей.

В первом чтении проект закона об областном бюджете на 2024-2026 годы будет рассмотрен 7 декабря.