В ФАС считают возможным предоставить независимым СТО доступ к документации автоконцернов

В ведомстве пояснили, что повышение прозрачности рынка техобслуживания за счет доступа к информации может улучшить качество оказываемых услуг

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) считает, что независимые станции технического обслуживания (НСТО) должны иметь равный доступ к документации от автопроизводителя. Об этом сообщают "Известия".

"Предоставление информации о ремонтных базах НСТО транспортных средств создаст равные условия для станций и официальных дилеров", - сообщили газете в пресс-службе ФАС.

В ведомстве отметили, что повышение прозрачности рынка техобслуживания за счет доступа к информации может оказать положительное влияние как на качество оказываемых услуг, так и на их стоимость.

Ранее Союз потребителей России и Союз автосервисов обратились в ФАС с просьбой признать ограничение доступа НСТО к официальной документации производителей дискриминацией. В ведомстве "Известиям" подтвердили получение письма и подчеркнули, что обращение находится на рассмотрении. Сейчас НСТО не имеют права на техническую информацию изготовителей по закону "О защите конкуренции", которая необходима для техобслуживания и ремонта транспортного средства.

Как отметили авторы инициативы, не менее 80% российских автовладельцев обращаются за обслуживанием к НСТО после окончание гарантийного срока. "Доступ к документации нужен не только СТО, но и учебным организациям, локальным изготовителям запчастей, диагностического оборудования, а это компьютерные сканеры, специальные ключи и приспособления, а также дополнительного оборудования - фаркопов, багажников, регистраторов, ковриков, радиостанций", - рассказал председатель правления Союза автосервисов Александр Пахомов "Известиям".