ЮГК привлекла 7 млрд рублей в ходе IPO на Московской бирже

В компании отметили, что всего, с учетом стабилизационного пакета, было размещено 12,7 млрд акций

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Группа компаний "Южуралзолото" (ЮГК) сообщила об успешном проведении первичного публичного размещения акций (IPO), в ходе которого компания привлекла 7 млрд рублей, говорится в сообщении ЮГК.

"Сильный спрос со стороны всех категорий инвесторов позволил увеличить объем размещения до 7 млрд рублей с учетом размера стабилизационного пакета. В результате IPO доля акций в свободном обращении (free float) ЮГК составит около 6% от увеличенного уставного капитала", - говорится в сообщении компании.

В ЮГК добавили, что всего, с учетом стабилизационного пакета, было размещено 12,7 млрд акций. По результатам размещения акционерный капитал компании состоит из 212,8 млрд акций. По цене размещения рыночная капитализация компании составит 117 млрд рублей.

По цене размещения - 0,55 рубля за бумагу - рыночная капитализация компании составит 117 млрд рублей.

Компания также отметила, что доля крупнейших институциональных инвесторов в размещении составила около 50% от всего объема.

Предложение акций состояло исключительно из бумаг дополнительной эмиссии. Президент и основной акционер компании Константин Струков не продавал свои акции. "Все привлеченные в ходе IPO средства поступят в компанию и будут использованы для снижения долговой нагрузки и в общекорпоративных целях", - сообщает компания.

Акции компании были включены во второй уровень листинга Московской биржи под тикером UGLD. Один торговый лот содержит 1 тыс. акций. Торги акциями ЮГК начнутся сегодня в 16:00 мск.

О компании

ЮГК - один из крупнейших золотодобытчиков в РФ. Активы производителя расположены в Челябинской области, Республике Хакасия и Красноярском крае.