22 ноября, 06:10

Торгпред РФ заявил, что Сингапур проявил интерес к российской технологии 5D-печати

По словам Михаила Бондаренко, сингапурский IT-рынок "является чрезвычайно перспективным для сотрудничества с Россией"

БАНГКОК, 22 ноября. /ТАСС/. Сингапур на переговорах, состоявшихся при поддержке торгового представительства России, проявил интерес к применению российской технологии 5D-печати. Об этом заявил торговый представитель России в Сингапуре Михаил Бондаренко в ходе выступления на форуме VIII Российско-сингапурский бизнес-диалог.

"Из значимых успехов в этом секторе я мог бы назвать состоявшиеся при поддержке торгпредства переговоры о применении первой российской технологии 5D-печати. Это стратегическое сотрудничество создает синергию технологической мощи Сингапура с инновационными достижениями России. Кроме того, в поисках подобного взаимодействия мы активно содействуем сотрудничеству ряда авторитетных робототехнических компаний России с ведущими ассоциациями и компаниями Сингапура, в том числе технологическим учебным заведением - Сингапурским университетом технологии и дизайна", - сказал он.

По словам торгпреда, IT-рынок Сингапура "является чрезвычайно перспективным для сотрудничества с Россией", в Сингапуре "успешно работают десятки больших и малых IT-компаний с российским участием в том или ином виде". "IT-сектор страны, оцененный более чем в $70 млрд, является свидетельством ее значимой роли в качестве глобального технологического хаба. Сингапур последовательно инвестирует в цифровую инфраструктуру, выделяя, например, более $19 млрд на инициативу Smart Nation, укрепляя свою позицию в качестве мирового лидера в цифровом сообществе. Напомню о знаменитой стартап-среде Сингапура, где в настоящее время работает и поддерживается государством более 4 тыс. технологических проектов", - добавил Бондаренко. 

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