Российский рынок акций открывался ростом в начале торгов

Индекс Мосбиржи рос на 0,27%, индекс РТС на - 0,08%

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом индекса Мосбиржи на 0,11%, до 3 221,9 пункта, индекс РТС снижался на 0,04%, до 1 153,97 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:05 мск индекс Мосбиржи рос до 3 224,99 пункта (+0,2%), индекс РТС находился на уровне 1 155,81 пункта (+0,12%)

По данным биржи на 10:15 мск, индекс Мосбиржи продолжал рост и находился на уровне 3 227,06 пункта (+0,27%), индекс РТС составлял 1 155,31 пункта (+0,08%).

В то же время курс доллара на торгах Мосбиржи составлял 88 руб. (+0,15%), евро снижался на 0,22%, до 96,97 руб. Курс юаня находился на уровне 12,290 руб. (-0,02%).