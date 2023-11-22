Власти Кубани направят более 100 млн рублей на поддержку инженерных центров предприятий

Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что новая мера поддержки начала действовать в 2023 году и подразумевает компенсацию до 95% затрат предприятий

КРАСНОДАР, 22 ноября. /ТАСС/. Свыше 100 млн рублей направят до конца текущего года власти Краснодарского края на поддержку инженерных центров при промышленных предприятиях региона. Об этом сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.

"Сегодня в крае развиваем 11 подобных центров, до конца года на эти цели направим более 100 млн рублей", - сказал он. По словам губернатора, новая мера поддержки начала действовать в текущем году и подразумевает компенсацию до 95% затрат предприятий на открытие инженерно-технических центров. "По сути они являются "конструкторскими бюро", которые позволяют внедрять в серийное производство новые технологии, создавать импортозамещающую технику, а также повышать квалификацию сотрудников и обучать начинающих инженеров и студентов профильных вузов", - пояснил Кондратьев. Он заметил в этой связи, что мера поддержки касается приоритетных направлений промышленности - сельхозмашиностроения и станкостроения, производства пищевого оборудования, утилизации отходов и радиоэлектроники.

За последние восемь лет, продолжил глава региона, предприятия Кубани нарастили мощности, приобрели новые компетенции, восстановлены целые отрасли - станкостроение, вагоностроение, развивается радиоэлектроника, фармацевтика и медицинская промышленность. Финансировать инженерно-технические центры из краевого бюджета планируют как минимум ближайшие два года.

В свою очередь, в пресс-службе краевой администрации напомнили, что для обрабатывающих предприятий также доступы 11 направлений субсидирования из краевого бюджета и 16 программ льготного заемного финансирования фонда развития промышленности региона. "Индустриальные компании могут воспользоваться налоговыми льготами, преференциями на землю, бесплатным продвижением выпускаемой продукции на ведущих отраслевых выставках международного и всероссийского уровней и промышленном портале Краснодарского края", - заключили в пресс-службе.