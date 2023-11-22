Совфед одобрил закон об исключении удержанного НДФЛ из размера хищения

Документ вносит изменения в статью 158 Уголовного кодекса

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, по которому в случае хищения дохода, облагаемого налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), размер уплаченного налога не включается в сумму нанесенного ущерба.

Документ вносит изменения в статью 158 Уголовного кодекса (УК) РФ (кража). Она дополняется примечанием о том, что "в случае, когда предметом хищения является доход, облагаемый налогом на доходы физических лиц, в размер хищения не подлежит включению сумма указанного налога, удержанная и уплаченная налоговым агентом в соответствии с законодательством Российской Федерации".

Как отмечается в сопроводительных документах к закону, он разработан во исполнение постановления Конституционного суда РФ, который пришел к выводу, что примечания к статье 158 УК РФ закрепляют лишь общее понятие хищения. При этом отсутствует норма, которая однозначно позволяла бы определить, включается ли сумма уплаченного НДФЛ в размер совершенного хищения или нет, говорится в документе. В результате суды могут приходить к двум взаимоисключающим решениям.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.