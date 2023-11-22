22 ноября, 07:50

В Ташкенте открылась аграрная выставка с участием компаний из 20 стран, включая РФ

На стенде России экспонируются образцы техники и оборудования, IT-продуктов для сельского хозяйства и пищевой промышленности, а также удобрений, которые производят в стране

ТАШКЕНТ, 22 ноября. /ТАСС/. Международная выставка UzAgroExpo открылась в столице Узбекистана в павильонах Национального выставочного комплекса (НВК) "Узэкспоцентр", на выставке представлен Национальный стенд Made in Russia. Об этом сообщила пресс-служба "Узэкспоцентра".

"На международной выставке UzAgroExpo представлен Национальный стенд Made in Russia, организованный АО "Российский экспортный центр", на котором экспонируются образцы техники и оборудования, IT-продуктов для сельского хозяйства и пищевой промышленности, а также удобрений, которые производят 15 известных российских компаний", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на российском стенде также демонстрируются новинки промышленного производства молочной, кондитерской, масложировой и консервной промышленности.

Организаторами выставки, в которой принимают участие более 160 крупных компаний и предприятий из 20 стран, являются Министерство сельского хозяйства и Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана. 

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