СФ одобрил закон о выплатах старшим родственникам всех погибших бойцов СВО

Речь идет о страховых случаях, которые произошли в период с 11 августа 2020 года

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, распространяющий выплаты по обязательному госстрахованию на старших родственников всех бойцов, погибших в ходе специальной военной операции.

Согласно новым нормам, компенсация будет полагаться фактическим воспитателям (старшим родственникам) бойцов, погибших в ходе прохождения службы в первые месяцы СВО или в течение года после увольнения со службы из-за полученных ранений или заболеваний. Речь идет о страховых случаях, которые произошли в период с 11 августа 2020 года, когда вступили в силу поправки в закон о денежном довольствии военнослужащих и в законодательстве было закреплено понятие "фактический воспитатель", по 14 июля 2022 года.

В сопроводительных материалах к закону отмечалось, что по действующим правилам выплаты по обязательному государственному страхованию производятся только в случае гибели участников СВО после 14 июля 2022 года и не затрагивает случаи гибели бойцов СВО до этого момента.

Закон также устанавливает, что если ранее компенсация уже выплачивалась выгодоприобретателям, к которым в том числе относятся супруги, дети и родители погибших бойцов, то размер компенсации для фактических воспитателей должен быть равен размеру доли каждого выгодоприобретателя. Если же выплата страховой суммы или компенсации не производилась, то ее произведут на условиях и в размере, установленных законом.