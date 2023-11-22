Минск и Москва согласовали 23 импортозамещающих проекта по российскому кредиту

Общий объем инвестиционных затрат составил 105 млрд российских рублей, сообщил заместитель премьера Белоруссии Петр Пархомчик

МИНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Белоруссия и Россия согласовали реализацию 23 импортозамещающих программ в рамках кредита на 105 млрд рублей, выделенного Москвой Минску в прошлом году. Об этом, выступая в парламенте республики, сообщил заместитель премьера Белоруссии Петр Пархомчик.

"На сегодняшний день на уровне Минпромторга России и Министерства промышленности Республики Беларусь согласована реализация 23 импортозамещающих проектов с общим объемом инвестиционных затрат 105 млрд российских рублей, из которых 74 млрд - это средства российского государственного кредита. По 13 проектам уже заключены кредитные договора с банками, подписаны контракты на поставку оборудования, первые пять проектов будут завершены в 2025 году", - сказал он.

Пархомчик проинформировал о том, что "Минпромторгу России дополнительно направлено на согласование еще девять проектов на общую сумму около 25 млрд российских рублей". "И данная работа будет продолжена в 2024 году. Реализация указанных проектов существенно улучшит технологический уровень наших предприятий. Но эффект будет и для российских потребителей - снижение зависимости от импортных комплектующих и техники," - отметил белорусский вице-премьер.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников в начале ноября сообщал об одобрении 20 программ на общую сумму 74 млрд рублей, из которых "более 2,5 млрд бизнес уже получил".

Соглашение о выделении белорусской стороне кредита на 105 млрд рублей, который будет направлен на реализацию проектов в сфере импортозамещения на фоне западных санкций, Москва и Минск заключили в ноябре 2022 года. При кооперации с российской стороной предусматривается, что выполняться проекты будут в Белоруссии. Ранее было определено, что перечень импортозамещающих проектов с Россией открытый.