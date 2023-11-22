Спецпредставитель президента: санкции против РФ не отменят, как не отменили против СССР

Условия внешнего экономического давления для страны сохранятся надолго, считает Дмитрий Песков

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Санкции, введенные в отношении России, не будут отменены, как не были сняты введенные еще в 1970-е годы ограничения в отношении СССР. Условия внешнего экономического давления для страны сохранятся надолго, считает спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, генеральный директор АНО "Платформа Национальной технологической инициативы" Дмитрий Песков.

"Вы не волнуйтесь, санкции не отменят. <…> Даже в, как многие считают, "блаженные 90-е", санкции, которые вводились в 70-е годы против Советского Союза, не были отменены", - сказал Песков на Всероссийском форуме технологического предпринимательства, который проходит в Москве 22-23 ноября в кластере "Ломоносов" в инновационном центре МГУ.

"Мы в этой реальности надолго. Не скажу, что навсегда, в наших моделях будущего 2030-е годы выглядят совершенно по-другому. Но это отдельный разговор", - уточнил он.

Говоря о технологическом суверенитете в этих условиях, спецпредставитель президента РФ указал на то, что изоляция не предполагается. "Было бы хорошей задачей для развития проектов в следующем политическом цикле делать стартапы сразу с международными командами из дружественных стран. Потому что задача технологического суверенитета одинаково актуальна и для России, и для [Объединенных Арабских] Эмиратов, и для Бразилии, Южной Африки, Эфиопии, Аргентины", - добавил он.

Модель технологического суверенитета

Песков отметил, что в ближайшие месяцы в стране представят модель технологического суверенитета, которая может использоваться в качестве "языка разметки технологий". Она будет включать в себя такие приоритеты развития, как источники энергии, технологии создания новых производств, связь, логистика, в том числе направление беспилотников, а также методы адаптации к изменению климата на планете и другие.

"Все это сформирует своеобразную пирамиду технологического суверенитета. В чем базовая сложность? Мы создавали всю эту инфраструктуру, исходя из западных когнитивных моделей. Они в нашей голове как паразиты сидят. Вот <...> единороги (компании, достигающие оценки в $1 млрд в течение не более чем 10 лет с момента основания, при этом они не проходили первичное размещение на бирже (IPO) и остаются в собственности своих создателей не менее чем на четверть - прим. ТАСС). Не нужны они нам - в мире "кладбища единорогов". Огромное количество стартапов, которые строились по модели привлечения венчурного капитала в расчете на IPO, <…> [закрылось]. И они продолжают делать это невероятными темпами", - сказал он.

Альтернативная модель развития проектов не представлена, но "рождается в бою", добавил Песков, выразив мнение, что "будущее - за инженерными командами, у которых есть устойчивые бизнес-модели".