22 ноября, 08:51,
обновлено 22 ноября, 09:39
Санкции в отношении России

Спецпредставитель президента: санкции против РФ не отменят, как не отменили против СССР

Условия внешнего экономического давления для страны сохранятся надолго, считает Дмитрий Песков

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Санкции, введенные в отношении России, не будут отменены, как не были сняты введенные еще в 1970-е годы ограничения в отношении СССР. Условия внешнего экономического давления для страны сохранятся надолго, считает спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, генеральный директор АНО "Платформа Национальной технологической инициативы" Дмитрий Песков.

"Вы не волнуйтесь, санкции не отменят. <…> Даже в, как многие считают, "блаженные 90-е", санкции, которые вводились в 70-е годы против Советского Союза, не были отменены", - сказал Песков на Всероссийском форуме технологического предпринимательства, который проходит в Москве 22-23 ноября в кластере "Ломоносов" в инновационном центре МГУ.

"Мы в этой реальности надолго. Не скажу, что навсегда, в наших моделях будущего 2030-е годы выглядят совершенно по-другому. Но это отдельный разговор", - уточнил он.

Говоря о технологическом суверенитете в этих условиях, спецпредставитель президента РФ указал на то, что изоляция не предполагается. "Было бы хорошей задачей для развития проектов в следующем политическом цикле делать стартапы сразу с международными командами из дружественных стран. Потому что задача технологического суверенитета одинаково актуальна и для России, и для [Объединенных Арабских] Эмиратов, и для Бразилии, Южной Африки, Эфиопии, Аргентины", - добавил он.

Модель технологического суверенитета

Песков отметил, что в ближайшие месяцы в стране представят модель технологического суверенитета, которая может использоваться в качестве "языка разметки технологий". Она будет включать в себя такие приоритеты развития, как источники энергии, технологии создания новых производств, связь, логистика, в том числе направление беспилотников, а также методы адаптации к изменению климата на планете и другие.

"Все это сформирует своеобразную пирамиду технологического суверенитета. В чем базовая сложность? Мы создавали всю эту инфраструктуру, исходя из западных когнитивных моделей. Они в нашей голове как паразиты сидят. Вот <...> единороги (компании, достигающие оценки в $1 млрд в течение не более чем 10 лет с момента основания, при этом они не проходили первичное размещение на бирже (IPO) и остаются в собственности своих создателей не менее чем на четверть - прим. ТАСС). Не нужны они нам - в мире "кладбища единорогов". Огромное количество стартапов, которые строились по модели привлечения венчурного капитала в расчете на IPO, <…> [закрылось]. И они продолжают делать это невероятными темпами", - сказал он.

Альтернативная модель развития проектов не представлена, но "рождается в бою", добавил Песков, выразив мнение, что "будущее - за инженерными командами, у которых есть устойчивые бизнес-модели". 

Теги:
РоссияСанкции в отношении России
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация