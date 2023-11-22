22 ноября, 08:58

Белоруссия направила Минпромторгу РФ для согласования проекты на 25 млрд рублей

Заместитель премьер-министра Белоруссии Петр Пархомчик заявил, что по 13 проектам уже заключены кредитные договора с банками, подписаны контракты на поставку оборудования

МИНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Министерство промышленности Белоруссии направило Минпромторгу России дополнительно для согласования девять импортозамещающих интеграционных проектов на 25 млрд российских рублей. Об этом заявил заместитель премьер-министра Белоруссии Петр Пархомчик в парламенте.

"На сегодняшний день на уровне Минпромторга России и Минпрома Беларуси согласована реализация 23 импортозамещающих проектов с общим объемом инвестиционных затрат 105 млрд российских рублей, из которых 74 млрд - это средства российского госкредита, - сказал Пархомчик. - В Минпромторг дополнительно направлено на согласование еще девять проектов на общую сумму около 25 млрд российских рублей, данная работа будет продолжена в 2024 году".

Пархомчик также сообщил, что по 13 проектам уже заключены кредитные договора с банками, подписаны контракты на поставку оборудования. "Первые пять проектов будут завершены в 2025 году", - сказал вице-премьер.

По его словам, реализация указанных проектов существенно улучшит технологический уровень белорусских предприятий, эффект будет и для российских потребителей, снизится зависимость от импортных комплектующих и техники.

Белоруссия и Россия 16 ноября 2022 года подписали соглашение о выделении белорусской стороне кредита на 105 млрд рублей, который направят на проекты в сфере импортозамещения. 

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