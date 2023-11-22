Резиденты ОЭЗ "Дубна" в Подмосковье за девять месяцев инвестировали около 8,6 млрд рублей

Наибольший вклад в инвестиционную активность оказали якорные резиденты особой экономической зоны

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Резиденты особой экономической зоны "Дубна" в Московской области за девять месяцев 2023 года инвестировали в свои проекты около 8,6 млрд рублей. Их реализация позволила создать в почти 1,4 тыс. рабочих мест, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"За девять месяцев текущего года резиденты ОЭЗ "Дубна" инвестировали в свои проекты около 8,6 млрд рублей. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда показатель по инвестициям составил 4,7 млрд рублей", - сказали в пресс-службе.

В министерстве добавили, что наибольший вклад в инвестиционную активность оказали якорные резиденты ОЭЗ. В их числе компании "Ядро Фаб Дубна", "ЭНКОР" и "ПСК Фарма".

"За девять месяцев резиденты ОЭЗ также создали 1 392 новых рабочих места. Это вдвое превышает показатель за аналогичный период прошлого года", - привели слова зампреда правительства - министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой.

По данным пресс-службы, в настоящее время на территории ОЭЗ "Дубна" работают около 165 инвесторов, в том числе девять компаний с иностранным капиталом.