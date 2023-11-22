22 ноября, 09:22

"Аэрофлот" ввел 42 дополнительных рейса из Москвы на Дальний Восток на новогодний период

Количество рейсов в неделю из Москвы во Владивосток увеличится до 21, в Хабаровск - до 20, в Южно-Сахалинск - до 13, в Петропавловск-Камчатский - до 11

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" ввела 42 дополнительных рейса из Москвы в города Дальнего Востока на период с 25 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

"Аэрофлот" на период предпраздничных дней и новогодних каникул ввел 42 дополнительных рейса из Москвы во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Магадан. В дополнение к действующему сезонному расписанию с 25 декабря 2023 года по 8 января 2024 авиакомпания добавила 7 дополнительных рейсов во Владивосток, 14 - в Хабаровск, 11 - в Южно-Сахалинск, 8 - в Петропавловск-Камчатский, 2 - в Магадан", - сообщила пресс-служба.

Полеты будут выполняться из московского аэропорта Шереметьево. Количество рейсов в неделю из Москвы во Владивосток увеличится до 21, в Хабаровск - до 20, в Южно-Сахалинск - до 13, в Петропавловск-Камчатский - до 11, в Магадан - до 6.

"При сохранении высокого спроса во время пикового сезона авиакомпания рассмотрит возможность ввести новые дополнительные рейсы по наиболее востребованным дальневосточным маршрутам", - говорится в сообщении. 

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Россия
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