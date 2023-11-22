В Якутии планируют построить новый маршрут логистики угля в арктический район

По словам гендиректора ГУП "ЖКХ Республики Саха (Якутия)" Виталия Чикачева, зимой 2024 года в регион хотят перевезти 10 тыс. тонн угля

ЯКУТСК, 22 ноября. /ТАСС/. Новый маршрут завоза угля автозимником в арктический Верхоянский район рассматривают в Якутии, зимой 2024 года планируется перевезти 10 тыс. тонн угля. Об этом сообщил журналистам генеральный директор ГУП "ЖКХ Республики Саха (Якутия)" Виталий Чикачев.

По словам гендиректора, в регионе ежегодно имеются проблемы с навигацией, что влияет на планы объема перевозок жизнеобеспечивающих грузов в отдаленные и арктические районы. В связи с понижением уровней воды в реках отмечается растущее количество мелководных участков.

"В Верхоянский район мы хотим автозимником первые 10 тыс. тонн завезти с Джебарики-Хая [поселок расположен в Томпонском районе Якутии] до поселка Батагай [расположен в Верхоянском районе]", - сказал Чикачев.

Он уточнил, что протяженность маршрута составит 800 км при существующем маршруте навигацией в 3 200 км. По его словам, успешная доставка такого объема грузов приведет к экономии транспортных затрат.

Государственное унитарное предприятие "ЖКХ Республики Саха (Якутия)" предоставляет жилищно-коммунальные услуги в 26 муниципальных районах, из них в 12 арктических. Также предприятие выполняет функции регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Арктической зоны Якутии с 2019 года. Предприятие в этом году отмечает свое 20-летие.