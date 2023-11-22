22 ноября, 10:37

Украинские перевозчики ожидают новых блокировок КПП на границе со Словакией

Глава Ассоциации международных перевозчиков Украины Владимир Балин заявил, что действия словацких перевозчиков, как и польских, нарушают нормы ЕС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Словацкие перевозчики вновь постараются перекрыть пункт пропуска для украинских грузовиков, считает глава Ассоциации международных перевозчиков Украины Владимир Балин.

"Я думаю, что словаки будут пытаться и в дальнейшем перекрыть дорогу. <...> намерения такие действительно у некоторых лиц есть", - сказал он на брифинге в украинском медиацентре.

Балин заявил, что действия словацких перевозчиков, как и польских, нарушают нормы ЕС. Он рассчитывает, что власти Словакии понимают это, хотя и признает, что новое правительство "явно не проукраинское".

21 ноября словацкие перевозчики заблокировали проезд грузовиков через КПП "Вышне-Немецке - Ужгород" на границе с Украиной. По данным украинских пограничников, к полуночи пункт пропуска временно разблокировали. В настоящее время выезда из Словакии ожидают около 400 фур. Как заявил Балин, накануне блокировки КПП в Словакию лично приезжал один из организаторов забастовки перевозчиков в Польше и помогал словацким коллегам.

Глава Ассоциации международных перевозчиков Украины также сообщил, что 23 ноября ожидается блокировка еще одного пункта пропуска на границе с Польшей - "Медика - Шегени". "Надеемся, что завтра не будет блокировки, хотя у нас есть информация о том, что аграрии хотят заблокировать в пешем порядке этот переход с завтрашнего дня", - отметил он. По его словам, всего на выезде из Польши в сторону Украины скопилось около 3 тыс. грузовиков, а водители могут стоять в очереди до 10 дней.

С 6 ноября польские перевозчики заблокировали три КПП на границе с Украиной. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года. Водители грузовиков вынуждены стоять в многокилометровых очередях сутками. Они также пытаются искать объездные пути, что приводит к созданию заторов в соседних странах. Переговоры с бастующими пока не привели к результатам. В связи с блокировкой границы расценки на доставку грузов из Польши на Украину выросли более чем в три раза. А представители украинских компаний и объединений прогнозируют срыв многих контрактов. Киев готовит иски о возмещении ущерба, а на сайте президента Украины Владимира Зеленского была зарегистрирована петиция с требованием ввести санкции против поляков, блокирующих пункты пропуска. 

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