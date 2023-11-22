22 ноября, 10:37,
обновлено 22 ноября, 11:05

ЕС перевел Украине ноябрьский транш макрофинансовой помощи в €1,5 млрд

Суммарная помощь Украине достигла €85 млрд, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

БРЮССЕЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Брюссель перевел Киеву ноябрьский транш макрофинансовой помощи в €1,5 млрд, сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

"Сегодня мы перевели Украине €1,5 млрд макрофинансовой помощи, наша суммарная помощь Украине достигла €85 млрд", - сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X (бывший Twitter).

Она также написала, что Еврокомиссия продолжает пытаться согласовать со странами ЕС пакет помощи в €50 млрд для Украины на 2024-2027 годы.

В 2023 году Еврокомиссия реализует программу макрофинансовой помощи Украине объемом в €18 млрд, то есть по €1,5 млрд в месяц. 

Теги:
УкраинаФон дер Ляйен, Урсула
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