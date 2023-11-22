22 ноября, 10:49

СФ повысил госпошлину за выдачу загранпаспортов с электронным носителем информации

Госпошлина за выдачу загранпаспорта с электронным носителем информации будет увеличена с 5 тыс. рублей до 6 тыс. рублей

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании нормы, согласно которым госпошлина за выдачу загранпаспорта с электронным носителем информации индексируется на 20% с 1 июля 2024 года, увеличивается также несколько госпошлин за выдачу иных документов. Нормы содержатся в большом бюджетообразующем налоговом законе, внесенном правительством РФ.

В соответствии с принятыми изменениями, госпошлина за выдачу загранпаспорта с электронным носителем информации будет увеличена с 5 тыс. рублей до 6 тыс. рублей. Если речь идет о паспорте для детей до 14 лет, госпошлина составит 3 тыс. рублей (сейчас - 2,5 тыс. рублей).

Согласно закону, госпошлина за выдачу проездного документа беженца или за регистрацию иностранца по месту жительства в РФ вырастет с 350 рублей до 420 рублей. Госпошлина за выдачу или продление срока действия визы для въезда в РФ или выезда из нее составит 1,2 тыс. рублей (сейчас - 1 тыс. рублей), госпошлина за выдачу визы для многократного пересечения границы составит 1 920 рублей (сейчас - 1 600 рублей).

При этом госпошлина за выдачу приглашения на въезд в РФ составит 960 рублей (сейчас - 800 рублей), госпошлина за выдачу вида на жительство - 6 тыс. рублей (сейчас - 5 тыс. рублей). Госпошлина за выдачу разрешений на привлечение и использование иностранной рабочей силы вырастет до 12 тыс. рублей с 10 тыс. рублей, госпошлина за выдачу разрешения на работу иностранным гражданам или лицам без гражданства, а также госпошлина за прием в гражданство РФ и выход из него увеличится с 3,5 тыс. рублей до 4,2 тыс. рублей. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация