22 ноября, 10:57

Utair будет выполнять рейсы в Сочи и Минеральные Воды круглый год

Авиакомпания сохранила частоту полетов из Москвы, Сургута и Тюмени

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания Utair приняла решение в нынешнем осенне-зимнем сезоне продолжить выполнять рейсы на популярные российские курорты - в Сочи и Минеральные Воды. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

"В осенне-зимнем сезоне авиакомпания продолжит выполнять рейсы на популярные российские курорты - в Сочи и Минеральные Воды. Данные направления интересны нашим пассажирам не только в теплое время года, но и зимой - из-за близости к горнолыжным курортам. Поэтому мы сохранили частоту полетов из Москвы, Сургута и Тюмени", - пояснил президент "Utair - пассажирские авиалинии" Олег Семенов.

Ранее авиакомпания выполняла их преимущественно летом.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". 

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