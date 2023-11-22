Аграрии Дагестана собрали рекордный урожай риса

Объем превысил 150 тыс. тонн

МАХАЧКАЛА, 22 ноября./ТАСС/. Собранный урожай риса в Дагестане в этом году превысил прошлогодние рекордные показатели и составил более 150 тыс. тонн, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"В этом году у нас засеяно 31,6 тыс. га риса. К настоящему времени собрано 150,5 тыс. тонн риса, что уже больше рекордного урожая 2022 года, ожидается еще около 5-6 тыс. тонн. Валовой сбор по итогам уборочной кампании ожидается в пределах 156 тыс. тонн", - цитирует пресс-служба слова министра сельского хозяйства и продовольствия региона Мухтарбия Аджекова.

Отмечается, что в этом году в регионе выросла средняя урожайность риса - с 41 до 49,7 центнера с 1 га.

"В будущем посевные площади под рисом в республике планируется увеличить до 40 тыс. га", - добавили Минсельхозе региона.