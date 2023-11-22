Совет Федерации одобрил закон о бюджете ФОМС на 2024-2026 годы

Общий объем доходов бюджета фонда в 2024 году прогнозируются в размере 3,739 трлн рублей

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о бюджете федерального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2024-2026 годы.

Согласно документу, общий объем доходов бюджета фонда в 2024 году прогнозируются в размере 3,739 трлн рублей, в 2025 году - 3,932 трлн рублей, в 2026 году - 4,192 трлн рублей. Как указывается в сопроводительных материалах к закону, основным источником доходов бюджета фонда являются страховые взносы на ОМС, на долю которых приходится в 2024 году 85%, в 2025 году - 85,9%, в 2026 году - 86%. Размер страховых взносов на ОМС на 2024 год запланирован в размере 3 189,6 млрд рублей, на 2025 год - 3 378,7 млрд рублей, на 2026 год - 3 607,0 млрд рублей.

Оценка расходов бюджета фонда произведена с учетом планируемых доходов на трехлетний период и прогнозируется на 2024 год в размере 3,886 трлн рублей, на 2025 год - 3,966 трлн рублей, на 2026 год - 4,21 трлн рублей. В бюджете фонда предусматриваются межбюджетные трансферты из федерального бюджета на 2024 год в размере 486,6 млрд рублей, на 2025 год - 504,3 млрд рублей, на 2026 год - 526,2 млрд рублей.

В структуре расходов бюджета фонда на долю субвенций приходится более 80%. Так, субвенция для распределения по субъектам РФ на 2024 год составит 3,12 трлн рублей, на 2025 год - 3,336 трлн рублей, на 2026 год - 3,559 трлн рублей. На оказание высокотехнологичной медицинской помощи, которая не включена в базовую программу ОМС, в бюджете фонда предполагаются целевые средства с учетом увеличения на темп роста заработной платы и индекс потребительских цен по прогнозу социально-экономического развития РФ от 8 сентября 2023 года на 2024 год в сумме 131,3 млрд рублей, на 2025 год - 137,6 млрд рублей, на 2026 год - 144,0 млрд рублей.

В рамках демографической политики в 2024-2026 годах планируется предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета фонда бюджету Фонда пенсионного и социального страхования на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, а также на проведение профилактических медосмотров ребенка в течение первого года жизни в 2024 году - 12,6 млрд рублей, в 2025 году - 12,4 млрд рублей, в 2026 году - 12,3 млрд рублей с учетом прогнозируемого уровня рождаемости.

Объем дефицита бюджета фонда на 2024 год составит 147,085 млрд рублей, на 2025 год - 33,838 млрд рублей, на 2026 год - 18,163 млрд рублей.