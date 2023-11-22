Заполняемость региональных индустриальных парков на Ставрополье достигла 98%

В настоящее время идет подбор площадки для создания нового регионального индустриального парка

СТАВРОПОЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Заполняемость региональных индустриальных парков в Ставропольском крае достигла 98%, в регионе планируют создать новую площадку. Об этом сообщил и. о. директора Корпорации развития Ставрополья Александр Савченко.

"На территории региона девять региональных парков, семь из них индустриальных, один агропромышленный, один туристско-рекреационный. <…> На сегодняшний день 98% площадей региональных парков уже заняты. Занимаемся подбором площадки для создания нового регионального индустриального парка", - сказал он в эфире регионального телеканала "Свое ТВ".

Резиденты региональных индустриальных парков на Ставрополье получают льготы и меры поддержки. Глава корпорации отметил, что в регионе отмечается ежегодный рост объема инвестиций в основной капитал. В 2013 году годовой объем составлял 130 млрд рублей, в первом полугодии 2023 года - 114 млрд рублей с ростом 7% по отношению к 2022 году.