22 ноября, 14:49

Заполняемость региональных индустриальных парков на Ставрополье достигла 98%

В настоящее время идет подбор площадки для создания нового регионального индустриального парка

СТАВРОПОЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Заполняемость региональных индустриальных парков в Ставропольском крае достигла 98%, в регионе планируют создать новую площадку. Об этом сообщил и. о. директора Корпорации развития Ставрополья Александр Савченко.

"На территории региона девять региональных парков, семь из них индустриальных, один агропромышленный, один туристско-рекреационный. <…> На сегодняшний день 98% площадей региональных парков уже заняты. Занимаемся подбором площадки для создания нового регионального индустриального парка", - сказал он в эфире регионального телеканала "Свое ТВ".

Резиденты региональных индустриальных парков на Ставрополье получают льготы и меры поддержки. Глава корпорации отметил, что в регионе отмечается ежегодный рост объема инвестиций в основной капитал. В 2013 году годовой объем составлял 130 млрд рублей, в первом полугодии 2023 года - 114 млрд рублей с ростом 7% по отношению к 2022 году. 

Теги:
РоссияСеверный КавказСтавропольский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация