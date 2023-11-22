22 ноября, 13:17

На Мосбирже начались торги акциями "Южуралзолота"

Один торговый лот содержит 1 000 акций

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Торги акциями группы компаний "Южуралзолото" (ЮГК) стартовали на Московской бирже, передает корреспондент ТАСС с церемонии запуска торгов.

Акции компании включены во второй уровень листинга Московской биржи под тикером UGLD. Один торговый лот содержит 1 000 акций.

Ранее в ходе первичного публичного размещения акций (IPO) "Южуралзолото" привлекла 7 млрд рублей. В результате IPO доля акций в свободном обращении (free float) ЮГК составит около 6% от увеличенного уставного капитала. Цена размещения акций в ходе IPO составила 0,55 копейки за акцию.

ЮГК - один из крупнейших золотодобытчиков в РФ. Активы производителя расположены в Челябинской области, Республике Хакасия и Красноярском крае. 

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