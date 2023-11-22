22 ноября, 13:31,
обновлено 22 ноября, 13:48
Cаммит G20

Путин подтвердил планы РФ выйти на углеродную нейтральность не позднее 2060 года

По словам президента, для выполнения этой цели в стране используется весь доступный и эффективный инструментарий по сокращению парниковых выбросов

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Россия, будучи ответственным участником глобальных усилий по борьбе с климатическими изменениями, планирует выйди на углеродную нейтральность не позднее 2060 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на виртуальном саммите лидеров "Большой двадцатки" (G20).

"Как ответственный участник глобальных усилий по борьбе с изменениями климата Россия планирует выйти на углеродную нейтральность не позднее 2060 года", - сказал глава российского государства.

Для выполнения этой цели, уточнил президент РФ, в стране используется весь доступный и эффективный инструментарий по сокращению парниковых выбросов: и атомная энергетика, и гидроэнергетика, наращивание поглощающей способности лесов, экологически чистые технологии во всех секторах экономики. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСаммит G20
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