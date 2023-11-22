22 ноября, 14:03

Минфин не планирует корректировать цену отсечения в расчете акциза на сталь

Заместитель министра финансов Алексей Сазанов напомнил, что параметры бюджета уже определены и одобрены

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Минфин РФ не рассматривает возможность корректировки цены отсечения в расчете акциза на сталь. Об этом журналистам сообщил заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

Он напомнил, что параметры бюджета уже определены и одобрены.

"Нет, не знаю, откуда эта история вообще взялась. Мы ее никогда не обсуждали, не рассматривали. Бюджет уже принят. <...> Доходы там сформированы, они не предусматривают никакой корректировки цены отсечения в расчете акциза на сталь", - сказал Сазанов, отвечая на вопрос о возможных изменениях.

Замминистра не уточнил, будет ли рассматриваться вариант корректировки цены отсечения в будущем.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дорожную карту по реализации стратегии развития металлургической отрасли сообщала, что Минпромторг предлагает скорректировать расчет акциза на сталь, включив в него коэффициент-дефлятор. Это должно привести к тому, что цена будет уменьшаться на инфляцию, из-за чего сократится и размер акциза. Кроме того, по данным издания, Минпромторгу и Минфину поручено рассмотреть переход на котировки российских информационно-аналитических агентств при расчете НДПИ на железную руду.

О действующих акцизах

С начала 2022 года в РФ введен акциз на жидкую сталь в размере 2,7% от средней за месяц экспортной цены на стальные слябы на базисе FOB (Free on Board - стоимость до погрузки) в российских морских портах Южного федерального округа.

С 1 августа 2022 года ставка акциза обнуляется при цене на сляб менее 30 тыс. рублей за тонну. 

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