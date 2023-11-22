22 ноября, 14:07

ЮГК намерена выплатить windfall tax до конца года

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Группа компаний "Южуралзолото" (ЮГК) намерена выплатить налог на сверхприбыль до конца года. Об этом сообщил журналистам финансовый директор компании Артем Клецкин.

"К концу года выплатим", - сказал он. При этом сумму выплаты представитель компании не озвучил.

О дивидендах

Кроме того, финансовый директор ЮГК отметил, что компания пока не комментирует возможные сроки выплаты первых дивидендов. "Мы уже говорили, что будет принят план роста капитализации и одним из пунктов роста этого плана будут дивиденды. Как вы видите, это крайне важный элемент роста стоимости акции", - сказал он. Согласно дивидендной политике компании, выплаты составляют не менее 50% от чистой прибыли по МСФО.

О компании

ЮГК - один из крупнейших золотодобытчиков в РФ. Активы производителя расположены в Челябинской области, Республике Хакасия и Красноярском крае. 

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