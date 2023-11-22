Минфин заявил об отсутствии консенсуса по законопроекту о запуске онлайн-продаж вина

Роспотребнадзор по-прежнему против, отметил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Консенсус по законопроекту о запуске онлайн-продаж вина не найден, Роспотребнадзор сохраняет отрицательную позицию по этому вопросу, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов в кулуарах Совета Федерации.

"Нет, консенсус не найден, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - И Роспотребнадзор по-прежнему против. Новых решений нет [с их стороны], они концептуально против".

Ранее заместитель министра сельского хозяйства РФ Марина Афонина сообщала, что Минсельхоз РФ поддерживает идею разрешить в России онлайн-продажу вина.

Сейчас в России онлайн-продажа алкоголя запрещена. Как писали в июле "Ведомости", сенатор Андрей Клишас, который ранее внес законопроект о регулировании онлайн-продажи алкоголя, отозвал его после замечаний Минфина к документу.

Законопроект разрешает онлайн-продажу и доставку алкоголя компаниям, имеющим лицензии на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции или на ее розничную продажу. Кроме того, они должны быть включены в специально созданный реестр сайтов, для попадания в который компании должны будут заплатить госпошлину. Вся информация из реестра будет опубликована на сайте Росалкогольтабакконтроля.

В апреле МВД России выступило против эксперимента по осуществлению через интернет розничной продажи вина, крепленого вина, игристого вина с использованием "Почты России". Помимо МВД, против онлайн-торговли спиртным выступает и Минздрав России. В середине октября замминистра финансов РФ Алексей Сазанов заявил, что вопрос по онлайн-продаже алкоголя в России в настоящее время находится в правительстве "без движения".