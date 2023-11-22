22 ноября, 14:55

На Ямале снизят транспортный налог на 50% для владельцев автомобилей на газе в 2024 году

Скидка будет доступна с 1 января владельцам автомобилей с мощностью двигателя от 150 лошадиных сил

САЛЕХАРД, 22 ноября. /ТАСС/. Транспортный налог уменьшат на 50% для автомобилистов, использующих сжатый природный газ в качестве моторного топлива. Скидка будет доступна с 1 января 2024 года владельцам автомобилей с мощностью двигателя от 150 лошадиных сил, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"С 1 января 2024 года в округе планируют ввести скидку 50% на транспортный налог для автомобилистов, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива. Ее получат все владельцы легковых автомобилей и владельцы грузовых автомобилей с мощностью двигателя свыше 150 лошадиных сил", - говорится в сообщении.

Введение льготы позволит стимулировать физические и юридические лица приобретать транспорт на экологичном топливе. От уплаты налога с начала 2023 года освободили предприятия, осуществляющие перевозку по муниципальным маршрутам автобусами на газе, и владельцев грузовых автомобилей с двигателем мощностью до 150 лошадиных сил.

Программа обновления пассажирского транспорта и перевода его на экологичное топливо реализуется в округе по поручению губернатора Дмитрия Артюхова. Начальник отдела развития автомобильного и железнодорожного транспорта департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Александр Стихин отметил, что в этом году муниципальные автобусные парки пополнятся 67 автобусами, 62 из которых будут работать на экологичном газомоторном топливе. С 2019 года было приобретено 157 новых автобусов, из которых 127 - экологичные.

Программа обновления пассажирского транспорта и перевода его на экологичное топливо реализуется в округе по поручению губернатора. В этом году на Ямале запустили в эксплуатацию автомобильные газонаполнительные станции в Лабытнангах и Ноябрьске. Заправки для техники, использующей газ в качестве топлива, уже работают в Салехарде, Новом Уренгое и Надыме, в начале следующего она откроется и в Муравленко. 

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