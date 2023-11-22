В Минобрнауки считают, что ИИ нужно вводить в правовое поле

В России эта работа уже ведется, сообщила заместитель министра науки и высшего образования РФ Дарья Кирьянова

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Искусственный интеллект (ИИ) надо не запрещать, а вводить в правовое поле, что в РФ уже делается. Такое мнение высказала в среду на Всероссийском форуме технологического предпринимательства заместитель министра науки и высшего образования РФ Дарья Кирьянова, отвечая на вопрос ТАСС об опасностях ИИ.

Накануне Росздравнадзор временно остановил применение медицинской системы Botkin.AI - первой в России платформы с искусственным интеллектом для анализа медицинских снимков на предмет злокачественных новообразований. Решение принято в связи с угрозой причинения вреда жизни и здоровью граждан, уточняется в письме, опубликованном на сайте ведомства, на что обратил внимание "Коммерсант". Как пояснили ТАСС в пресс-службе Росздравнадзора, решение связано с отклонениями в характеристиках системы Botkin.AI относительно заявленных при ее госрегистрации.

"Я считаю, что последнее, что надо делать, - это что-то запрещать. Вопрос - как можно использовать наше правовое поле для того, чтобы развивать какие-то технологии. Искусственный интеллект - это сквозная технология, которая является приоритетом для технологического развития, поэтому и создан консорциум [по ИИ] во главе со Сбером, куда Минобр входит. Мы регулярно собираемся", - рассказала Кирьянова.

Замминистра также напомнила, что в рамках АНО "Платформа Национальной технологической инициативы" под руководством Дмитрия Пескова существует такое направление, как "Нейронет". "Там собраны компании, которые занимаются ИИ. И уже собравшись, они сформировали правила игры на этой площадке. Это продолжительная работа, которая не должна иметь никакого окончания", - подчеркнула Кирьянова.

Всероссийский форум технологического предпринимательства проходит в Москве 22-23 ноября в кластере "Ломоносов" в инновационном центре МГУ. Это главное отраслевое мероприятие года для лидеров университетских стартапов, а также связанных с ними преподавателей вузов, представителей венчурных фондов и крупного бизнеса, государственных институтов развития. Форум является ключевым мероприятием федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства".