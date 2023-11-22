Пропускная способность аэропорта Салехарда увеличится втрое после реконструкции

По плану модернизация аэропорта столицы ЯНАО начнется в 2024 году

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Пропускная способность аэропорта Салехарда увеличится в три раза после реконструкции, которую планируют начать в 2024 году после определения инвестора. Об этом сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов на встрече в Москве с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым.

"Сейчас завершаются конкурсные процедуры, которые определят будущего инвестора. После реконструкции втрое увеличится пропускная способность аэропорта. Современный терминал необходим и для комфорта жителей окружной столицы, и для реализации наших больших планов по развитию туризма на Полярном Урале", - проводит слова главы ЯНАО пресс-служба Росавиации.

Артюхов также отметил, что по плану модернизация аэропорта столицы ЯНАО начнется в 2024 году. В реконструкции аэропорта будет применяться тот же механизм привлечения средств, что и при модернизации новоуренгойского аэропорта, где с января по сентябрь 2023 года пассажиропоток вырос до 791 тыс. человек, то есть он увеличился на 2% к аналогичному периоду прошлого года.

В Ямало-Ненецком автономном округе уже реализован первый в России проект аэропортовой инфраструктуры в рамках закона о концессионных соглашениях. Модернизация аэропорта Новый Уренгой была завершена в конце 2022 года, официальное открытие нового терминала состоялось 9 февраля 2023 года.

Аэропорт Салехарда размещается в 7 км от города. Регулярные рейсы он начал обслуживать в 1935 году. Новое здание аэровокзала было введено в эксплуатацию в 2000 году, а в старом расположилась авиакомпания "Ямал". Аэропорт имеет один терминал, одну взлетно-посадочную полосу и вертолетную площадку. Из аэропорта совершаются как межрегиональные, так и межмуниципальные авиарейсы.