Совет директоров "Сибура" рекомендовал дивиденды за девять месяцев в 14,93 рубля на акцию

Компания может суммарно направить на эти цели 86,17 млрд рублей

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Совет директоров "Сибура" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам девяти месяцев 2023 года в размере 14,93 рубля на одну акцию, или 38,26 млрд рублей в сумме, следует из сообщения компании.

Датой, на которую составляется список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано установить 26 декабря.

Таким образом, с учетом выплаченных дивидендов за шесть месяцев на сумму 47,9 млрд рублей (18,69 рубля на акцию) "Сибур" может суммарно по результатам девяти месяцев 2023 года направить на дивиденды 33,62 рубля на одну обыкновенную акцию, или 86,17 млрд рублей.

Дивидендная политика "Сибура" предполагает минимальный размер дивидендных выплат в 50% от скорректированной чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности. Новая политика применяется с отчетных периодов, начинающихся с 1 июля 2020 года.

О компании

"Сибур" - крупнейшая вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания России, объединяющая ряд производственных площадок в различных регионах РФ.

Компания реализует продукцию потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях.