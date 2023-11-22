22 ноября, 15:50

На новогодние праздники "Аэрофлот" увеличит число рейсов из Санкт-Петербурга в 15 городов

В этот период к действующему расписанию добавятся 24 дополнительных рейса

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" на период новогодних праздников увеличит количество рейсов из Санкт-Петербурга в 15 городов России. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

"Аэрофлот" на период предпраздничных дней и новогодних каникул увеличил частоту полетов из Санкт-Петербурга в 15 городов России. Дополнительные рейсы вводятся с 25 декабря 2023 по 8 января 2024 года на основных туристических и социально значимых направлениях. Оператором рейсов будет авиакомпания "Россия", - рассказали в пресс-службе.

Сообщается, что в этот период к действующему расписанию добавятся 24 дополнительных рейса в Мурманск, 17 рейсов в Москву, 15 рейсов в Минеральные Воды (Ставропольский край), восемь рейсов в Уфу, по семь - в Челябинск, Сыктывкар и Екатеринбург, по пять - в Нижний Новгород, Самару, Кировск (Мурманская область) и Нижневартовск (Ханты-Мансийский автономный округ), по четыре - в Архангельск и Оренбург, а также три рейса в Пермь и два рейса в Иркутск. 

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Россия
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