Сбер до конца года вдвое увеличит число терминалов для оплаты улыбкой на юге России

Банк одним из первых в стране начал развивать оплату по биометрии и внедрил ее в продуктовый ретейл

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноября. /ТАСС/. Сбербанк до конца года намерен установить на юге России около 17 тыс. единиц биометрических терминалов, для оплаты через которые необходимо улыбнуться. Таким образом, их число увеличится более чем вдвое, сообщил журналистам председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.

"Мы начали развивать новый продукт - мы устанавливаем биотерминалы. До конца года на территории юга России поставим их порядка 17 тыс. штук, где можно заплатить посредством улыбки, для этого надо сделать определенные настройки в [приложении] "Сбербанк онлайн", это уже стало возможно. Я думаю, что эта услуга будет востребована, тем более что на сегодня мы поставили уже 13 тыс. терминалов, и у нас еще 9 тыс. клиентов хотят их установить", - сказал Песенников.

По его словам, наряду с развитием сервиса "оплаты улыбкой" продолжится работа над другими платежными способами. "Мы будем развивать этот продукт, помимо того, что мы начали с прошлого года оплату по QR-коду, это стандартная технология, которой практически занимаются все, поэтому, я думаю, что в этом плане мы будем представлять рынку различные ноу-хау", - добавил Песенников.

Сбер одним из первых в стране начал развивать оплату по биометрии и внедрил ее в продуктовый ретейл, подключив сети по всей стране. За пять месяцев число платежей улыбкой выросло в 40 раз. В настоящее время более 36 млн клиентов банка могут воспользоваться этой технологией. До конца года планируется распространить сервис оплаты улыбкой на новые сегменты розничной торговли - магазины электроники, рестораны быстрого питания и многие другие.