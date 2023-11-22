Число троллейбусов в Чебоксарах к 2029 году увеличится почти на 38%

Все пассажирские перевозки в городе переведут на регулируемые тарифы

ЧЕБОКСАРЫ, 22 ноября. /ТАСС/. Кабинет министров Чувашии принял документ планирования пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам в Чебоксарах на 2024-2029 годы, согласно которому число троллейбусов, в том числе благодаря нацпроекту, увеличится на 37,8% - с 200 единиц до 277. Все пассажирские перевозки в городе переведут на регулируемые тарифы, сообщил журналистам временно исполняющий обязанности главы Минтранса республики Максим Петров.

"Документ планирования [регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Чебоксары на 2024-2029 годы] принят в связи с тем, что с нового года полномочия по организации транспортного обслуживания передаются [республиканскому] кабинету министров. <…> По итогам реализации <…> число [троллейбусов] планируется увеличить пока до 277 единиц", - отметил он.

Как следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, в настоящее время на линию выходит максимум 201 троллейбус, число автобусов планируется сократить к 2029 году с 275 до 191 единицы. "Ввиду того, что вместимость у троллейбусного сообщения больше, соответственно, количество маршрутов автобусного сообщения станет <…> меньше", - добавил врио министра.

Он подчеркнул, что все пассажирские перевозки будут переведены на регулируемый тариф, что позволит контролировать качество работы перевозчика. Кроме того, это обеспечит внедрение проездных билетов и пересадочных абонементов для бесплатных пересадок в течение часа с момента оплаты первой поездки. "Изменение платы за проезд на сегодняшний день не планируется", - подчеркнул Петров.

В сообщении, распространенном Минтрансом Чувашии, отмечается, что в 2024 году в автобусном сообщении введут три новых маршрута, отменят один, скорректируют три. Кроме того, изменят схемы движения трех троллейбусных маршрутов.

Закупка троллейбусов

По информации министерства, в 2024 году планируется приобретение 132 троллейбусов, в том числе 40 единиц транспорта - по заявке республики на обновление подвижного состава по национальному проекту "Безопасные качественные дороги".

"Новые троллейбусы нужны, в частности, для открытия межмуниципальных маршрутов между Чебоксарами и Новочебоксарском. По результатам обновления подвижного состава средний возраст троллейбусов в Чувашской Республике составит четыре года", - поясняют в министерстве.