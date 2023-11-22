Моди уверен, что G20 будет помогать глобальному Югу и бороться с изменением климата

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 ноября. /ТАСС/. Премьер Индии Нарендра Моди выразил уверенность, что "Большая двадцатка" (G20) будет помогать странам глобального Юга, продолжит бороться с изменением климата и усиленно работать над продовольственной безопасностью. Об этом он заявил, выступая по итогам саммита "двадцатки", который Нью-Дели проводит в виртуальном режиме.

"Я уверен, что под руководством Бразилии мы продолжим двигаться вперед, используя подход, который ориентируется на человека. <…> Будем продолжать работать ради ожиданий глобального Юга. Мы будем уделять приоритетное внимание продовольственной безопасности, безопасности здравоохранения и устойчивому развитию", - сказал глава индийского правительства.

Он добавил, что объединение будет двигаться к совершенствованию многосторонних банков развития и глобального управления. "Наряду с действиями по борьбе с изменением климата мы также обеспечим справедливое, простое и доступное финансирование борьбы с изменением климата. Будут предприняты прозрачные шаги по реструктуризации долга", - указал Моди.