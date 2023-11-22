22 ноября, 17:09

Моди уверен, что G20 будет помогать глобальному Югу и бороться с изменением климата

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 ноября. /ТАСС/. Премьер Индии Нарендра Моди выразил уверенность, что "Большая двадцатка" (G20) будет помогать странам глобального Юга, продолжит бороться с изменением климата и усиленно работать над продовольственной безопасностью. Об этом он заявил, выступая по итогам саммита "двадцатки", который Нью-Дели проводит в виртуальном режиме.

"Я уверен, что под руководством Бразилии мы продолжим двигаться вперед, используя подход, который ориентируется на человека. <…> Будем продолжать работать ради ожиданий глобального Юга. Мы будем уделять приоритетное внимание продовольственной безопасности, безопасности здравоохранения и устойчивому развитию", - сказал глава индийского правительства.

Он добавил, что объединение будет двигаться к совершенствованию многосторонних банков развития и глобального управления. "Наряду с действиями по борьбе с изменением климата мы также обеспечим справедливое, простое и доступное финансирование борьбы с изменением климата. Будут предприняты прозрачные шаги по реструктуризации долга", - указал Моди. 

Теги:
Моди, НарендраКлиматИзменение климата
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация