В Киеве заявили, что ЕБРР выделит "Нафтогазу" кредит на €200 млн

В конце октября в Европейский банк реконструкции и развития сообщили, что выделил Украине €3 млрд в 2022-2023 годах в соответствии с ранее взятыми на себя обязательствами

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заключил с "Нафтогазом" кредитное соглашение на €200 млн. Об этом сообщил глава украинской компании Алексей Чернышев.

"Сегодня "Нафтогаз" подписал с European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) кредитное соглашение на сумму €200 млн", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В конце октября в ЕБРР сообщили, что банк выделил Украине €3 млрд в 2022-2023 годах в соответствии с ранее взятыми на себя обязательствами.