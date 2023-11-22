22 ноября, 17:56

В Киеве заявили, что ЕБРР выделит "Нафтогазу" кредит на €200 млн

В конце октября в Европейский банк реконструкции и развития сообщили, что выделил Украине €3 млрд в 2022-2023 годах в соответствии с ранее взятыми на себя обязательствами

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заключил с "Нафтогазом" кредитное соглашение на €200 млн. Об этом сообщил глава украинской компании Алексей Чернышев.

"Сегодня "Нафтогаз" подписал с European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) кредитное соглашение на сумму €200 млн", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В конце октября в ЕБРР сообщили, что банк выделил Украине €3 млрд в 2022-2023 годах в соответствии с ранее взятыми на себя обязательствами. 

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