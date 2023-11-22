22 ноября, 18:18
Cаммит G20

Индия будет работать с МВФ и FATF по реализации дорожной карты G20 по криптоактивам

Глава индийского Минфина Нирмала Ситараман подчеркнула, что это необходимо для работы во всех странах эффективного механизма по контролю таких активов

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 ноября. /ТАСС/. Индия будет работать с Бразилией, Международным валютным фондом (МВФ), Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и Советом по финансовой стабильности по реализации дорожной карты "Большой двадцатки" (G20) по криптоактивам. Об этом сообщила министр финансов и по делам корпораций Индии Нирмала Ситараман на брифинге по итогам виртуального саммита "двадцатки".

Она напомнила, что G20 официально приняла дорожную карту по криптоактивам. "Индийское председательство будет работать с бразильским председательством, Советом по финансовой стабильности, МВФ, FATF, чтобы регулярно предоставлять Группе двадцати обновленную информацию о реализации дорожной карты по криптоактивам", - сказала она.

По словам Ситараман, "это необходимо, чтобы во всех странах работал эффективный механизм, который позволит контролировать криптоактивы".

Министры финансов и главы центральных банков стран Группы двадцати на встрече в октябре приняли дорожную карту по криптовалютам и другим цифровым активам, взяв за основу документ МВФ и Совета по финансовой стабильности. Как отмечалось в принятом по итогам их встречи коммюнике, "этот детализированный и ориентированный на практические действия документ необходимым для достижения общих целей макроэкономической и финансовой стабильности и для гарантирования эффективной, гибкой и скоординированной реализации всеобъемлющей политики по криптоактивам". 

Теги:
БразилияИндияСаммит G20Ситараман, Нирмала
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