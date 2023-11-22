Сбер профинансирует строительство школ в ЮФО и СКФО на 7,5 млрд рублей

Современные школы откроются и в Новороссийске, Армавире, Анапе и Владикавказе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноября. /ТАСС/. Сбербанк на территории Краснодарского края и Северной Осетии-Алании профинансирует строительство школ, открытие социальных объектов намечено на 2024 год. Об этом журналистам сообщил председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.

"Также мы участвуем в финансировании строительства школ на территории Краснодарского края и Северной Осетии-Алании на сумму более 7,5 млрд рублей. Современные школы в 2024 году откроются и в Новороссийске, Армавире, Анапе и Владикавказе", - сказал Песенников.

По его словам, Юго-Западный банк Сбербанка успешно реализовал ряд проектов в Ростовской области на общую сумму более 1,5 млрд рублей. В частности, средства были направлены на модернизацию систем теплоснабжения в городах Белой Калитве, Батайске, Шахтах, Миллеровском городском поселении, благодаря чему более 65 котельных в настоящее время обеспечивают подачу отопления жителям этих территорий.

Кроме того, в портфеле Сбера есть и индивидуальные решения: в Краснодарском крае профинансирован энергосервисный контракт, а в Северной Осетии - часть затрат на модернизацию линии электропередачи и распределительной подстанции, добавил Песенников.