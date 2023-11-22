Вице-президент Сбербанка Максим Еременко сообщил, что зафиксировали более 65 млн запросов

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Число пользователей нейросети Сбера Kandinsky превысило 3 млн, а число запросов - 65 млн. Об этом заявил вице-президент, директор департамента развития технологий искусственного интеллекта и машинного обучения Сбербанка Максим Еременко в ходе конференции Сбера по искусственному интеллекту AI Journey.

"Число пользователей на сегодня, это более 3 млн. Да, генерации мы прошли вот даже дополнительно к тому, что был тот тайм-стемп, который был на 2.1, это плюс 65 млн. <...> Люди более чем пользуются, да, и тут еще дай разные поверхности к этому, и понятно, что этот охват будет больше", - сказал он.

Ранее Сбербанк в рамках конференции AI Journey представил новую версию нейросети Kandinsky 3.0., которая лучше понимает текстовые запросы и за несколько секунд создает реалистичные изображения, в том числе на тему культуры России.

О конференции

Международная конференция Сбербанка по искусственному интеллекту AI Journey проходит в Москве с 22 по 24 ноября. В этом году конференция стала восьмой по счету.