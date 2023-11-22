Экономист усомнился, что Аргентина может приостановить вступление в БРИКС

Научный руководитель парижской Высшей школы социальных наук Жак Сапир напомнил, что большая доля товарооборта Аргентины приходится на Китай и, соответственно, Буэнос-Айрес не может позволить себе портить отношения с Пекином

ПАРИЖ, 22 ноября. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Избрание на пост президента Аргентины Хавьера Милея ставит под угрозу намеченное на 2024 год принятие страны в БРИКС, однако маловероятно, что он аннулирует заявку на вступление, учитывая стоящие перед ним экономические факторы. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС специалист по мировой экономике, научный руководитель парижской Высшей школы социальных наук Жак Сапир.

"Новый президент Аргентины на самом деле против этого вступления как по политическим (он очень привержен США), так и по идеологическим причинам. Он провозглашает себя либеральным экономистом в традициях Фридриха Хайека и Людвига фон Мизеса и поэтому выступает против любой формы экономической организации, которая не связана напрямую с рынком. Однако экономические интересы Аргентины в какой-то момент вступят в противоречие с этими идеологическими убеждениями или политическими пристрастиями", - рассказал он.

Сапир напомнил, что большая доля товарооборта Аргентины приходится на Китай и, соответственно, Буэнос-Айрес не может позволить себе портить отношения с Пекином. И хотя суверенный долг номинирован в долларах, он, по мнению французского экономиста, представляет собой "ядро, привязанное цепью к ноге, которое страна таскает за собой уже два десятка лет", тогда как более светлое будущее может обеспечить как раз укрепление торговых связей с КНР. На региональном уровне отказ от членства в БРИКС вызвал бы и проблемы в отношениях с Бразилией, одной из стран-основательниц объединения, убежден он. США же сейчас слишком погружены в ситуацию на Ближнем Востоке и Украине, чтобы обеспечить ему "более серьезную поддержку, чем словесную", добавил собеседник агентства.

"Милей, даже обладая значительной властью, особенно в области международных отношений, будет вынужден пойти на компромисс. Членство Аргентины в БРИКС, безусловно, будет отложено. Но нет уверенности, что оно будет отменено", - заявил экономист. "Очень редко позиции, занимаемые в ходе избирательной кампании, способны пережить шок экономических или социальных реалий", - добавил он.

Противоречивая экономическая политика

Комментируя внутреннюю экономическую программу нового аргентинского лидера, Сапир обратил внимание на то, что потенциальный переход страны на доллары США по примеру Эквадора стал бы скорее проблемой для Аргентины, учитывая относительно небольшой объем торговли со штатами. "Что касается использования биткоина, то этот вопрос часто поднимается ультралибералами, но против него выступают крупнейшие мировые центральные банки, начиная с Федеральной резервной системы (ФРС) США. В каком-то смысле призывать к "долларизации" Аргентины и ссылаться на биткоин - противоречиво.

"Таким образом, избрание Милея, который, по сути, является популистским политиком, не имеющим реальной политической базы в аргентинских политических институтах, рискует привести к ухудшению политической ситуации в Латинской Америке. О проблеме Бразилии я уже упоминал. Но в реальности Милей окажется в большой изоляции на латиноамериканской политической сцене, так же как и на аргентинской. Хватит ли у него ума принять это во внимание и умерить свои позиции, или же им овладеет либеральная гордыня, которая заставит его искать конфронтации как внутри страны, так и за ее пределами, мы, конечно, узнаем к концу весны 2024 года", - заключил Сапир.

Выборы в Аргентине

19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Депутат-либертарианец, выдвигавшийся от правой коалиции "Свобода наступает", одержал победу над министром экономики Серхио Массой. Инаугурация состоится 10 декабря.

В ходе предвыборной кампании Милей заявлял, что не намерен развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих государств, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с ними. Он называет своими приоритетными союзниками Израиль и США. Советник Милея по внешней политике Диана Мондино в конце октября сообщила, что альянс "Свобода наступает" сейчас не видит смысла в участии Аргентины в БРИКС, куда страна была принята по итогам прошедшего в августе саммита группы, но не исключила изменение позиции.