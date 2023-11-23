Расходы ФОМС за девять месяцев составили более 2,3 трлн рублей

Основная доля затрат - 99,9% - приходится здравоохранение, говорится в аналитической записке Счетной палаты

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) с января по сентябрь 2023 года израсходовал более 2,3 трлн рублей, что составляет 73,6% от запланированного объема. Этот показатель на 4,4% меньше, чем за аналогичный период 2022 года (78%), говорится в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения бюджета ФОМС за январь - сентябрь 2023 года.

"За 9 месяцев 2023 года расходы фонда исполнены в общей сумме 2 368 747,4 млн рублей, или 73,6% годового планового объема (3 219 312,1 млн рублей), <…> что ниже уровня исполнения по расходам за девять месяцев 2022 года на 4,4 процентного пункта (78,0%)", - говорится в документе.

Отмечается, что это связано с выделением в 2022 году из бюджета ФОМС территориальным фондам ОМС "увеличенного размера субвенции в связи с реализацией правительством РФ антикризисных мер по снятию ограничения с размеров авансирования фондом медицинских организаций для осуществления опережающей поставки лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и других расходных материалов.

"Основная доля расходов (99,9%), произведенных фондом за 9 месяцев 2023 года, приходится на расходы по разделу 09 "Здравоохранение" (что аналогично показателю за 9 месяцев 2022 года), из них 86,9% составили расходы на предоставление субвенции бюджетам территориальных фондов ОМС на финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов Российской Федерации в размере 2 059 607,7 млн рублей, что составляет 75% утвержденного годового показателя", - отмечается в записке.

Согласно документу, из остальной части расходов (13,1%) на финансовое обеспечение федеральных государственных учреждений на оказание медицинской помощи в рамках базовой программы ОМС было направлено 5,7%, или 133,3 млрд рублей. На оказание высокотехнологичной медицинской помощи, которая не входит в базовую программу ОМС, направлено 86,4 млрд рублей, или 3,6% от части расходов. На предоставление Фонду пенсионного и социального страхования РФ межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение специальной социальной выплаты отдельным категориям медицинских работников было потрачено 68,7 млрд рублей (2,9%), отмечается в документе.