Траты россиян на авто в октябре выросли до 340 млрд рублей после спада в сентябре

По итогам 2023 года сумма расходов на новые автомобили может достичь 3 трлн рублей, говорится в исследовании "Открытия авто" и аналитического агентства "Автостат"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Траты россиян на новые автомобили в октябре снова подросли после сентябрьского спада и составили 340 млрд рублей. Более 60% покупок пришлось на автомобили китайских брендов. Всего за 10 месяцев 2023 года на покупку новых машин в России было потрачено 2,42 трлн рублей, по итогам года эта сумма может достичь 3 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные "Открытия авто" и аналитического агентства "Автостат" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

Согласно результатам исследования, после сентябрьского спада финансовая емкость рынка в октябре несколько выросла. В этом месяце жители РФ потратили на покупку новых машин 339,7 млрд рублей. Это на 1,6% больше, чем месяцем ранее (в сентябре - 334,4 млрд рублей), и в 3,4 раза выше уровня годичной давности (в октябре 2022 года - 99,7 млрд рублей).

Спрос на авто китайских брендов

В материалах отмечается, что в октябре установлен новый рекорд по объему затраченных средств на покупку китайских автомобилей - более 60%. За месяц их было реализовано в количестве 62,3 тыс. на сумму 209,6 млрд рублей. В результате на долю "китайцев" пришлось уже 61,7% от всей финансовой емкости, что является очередным рекордом. По итогам сентября в деньгах им принадлежало 59,5%. Таким образом, китайские бренды впервые преодолели отметку в 60%.

Другие участники рынка уступают лидеру довольно серьезно - не менее чем в пять раз. Например, покупка автомобилей отечественных марок в октябре обошлась в 42,8 млрд рублей, европейских - в 37,1 млрд рублей, японских - в 27,2 млрд рублей, корейских - в 16,9 млрд рублей, американских - в 5,6 млрд рублей, говорится в исследовании.

Прогноз итогов 2023 года

Авторы исследования ожидают, что по итогам года сумма трат на новые авто может достичь 3 трлн рублей. "Будет ли в этом году установлен новый рекорд за месяц, во многом зависит от того, как поведет себя рынок. Больше предпосылок для этого существует в декабре, поскольку в ноябре продажи автомобилей, как правило, "проседают", а в конце года традиционно наблюдается их скачок. В целом же по 2023 году финансовая емкость рынка может превысить 3 трлн рублей и стать рекордным показателем. Напомним, что до этого больше всего денег на покупку новых машин жители нашей страны потратили в 2021 году - 3,05 трлн рублей", - считает руководитель "Открытия авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") Марина Дембицкая.

Об исследовании

Сумма денег, которую в общей сложности потратили россияне на покупку новых легковых машин за отчетный период, рассчитана на основе средневзвешенных цен новых легковых автомобилей и их продаж за отчетный месяц.

"Открытие авто" входит в топ-5 ключевых игроков рынка автокредитования. Среди клиентов банка - ведущие российские автодилеры, а также пул автопроизводителей, выпускающих более 65% всех новых HCV и LCV в РФ. Партнерская сеть составляет около 4 тыс. автосалонов по всей России.