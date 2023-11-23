В Якутии к 2035 году ожидается двукратный рост числа занятых в креативных индустриях

В настоящее время в регионе в креативных индустриях занято 45 тыс. человек

ЯКУТСК, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Якутии ожидают, что число занятых в креативных индустриях к 2035 году удвоится и вырастет с нынешних 45 тыс. до 88 тыс. человек. Об этом сообщил генеральный директор Корпорации развития Республики Саха (Якутия) Афанасий Саввин на открытии форума "Цифровой алмаз".

"Креативная экономика очень важна с точки зрения занятости. У нас сегодня в креативных индустриях уже занято 45 тыс. человек, а к 2035 году ожидаем рост показателя до 88 тыс.", - сказал Саввин, уточнив, что это составит порядка 15% от числа занятых в региональной экономике.

Он напомнил, что Якутия первой из регионов разработала концепцию развития креативной экономики. Якутия является одним из центров кинопроизводства в России. По поручению президента РФ в Якутске открыт первый на Дальнем Востоке креативный кластер "Квартал труда", к 2027 году будет построен многофункциональный кинопавильон полного цикла. Новый объект станет местом съемок кинокартин и обеспечит создание мощной киноиндустрии как в Якутии, так и на всем Дальнем Востоке и в Восточной Сибири.

Федеральный форум "Цифровой алмаз" проходит в Якутске второй год подряд. Он пройдет в этом году 23 и 24 ноября. Основной площадкой станет креативный кластер "Квартал труда". Участники обсудят цифровое и технологическое развитие страны, вопросы импортозамещения, создание отечественной киноплатформы, перспективы медиа и IT-отрасли. Запланированы сессии по четырем трекам по темам цифрового будущего, цифрового контента, геймдева и медиа.